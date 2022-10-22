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Милан - Монца 4:1 Видео голов матча 22.10.22 Серии А

Представляем вашему вниманию видео голов поединка, в котором "россонери" легко справились с нынешней командой своего бывшего владельца.
Вчера, 22:46
Милан / Getty Images
Милан / Getty Images
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На Сан-Сиро состоялся матч одиннадцатого тура итальянской Серии А, в котором Милан разгромил приехавшую в гости Монцу со счетом 4:1.

В первом тайме дублем отметился Браим Диас, после чего во втором тайме свой первый гол за "дьяволов" забил Дивок Ориги. Филиппо Раноккья забил гол престижа, но под занавес встречи снова разгромным счет сделал Рафаэль Леау.

Обзор матча:

Милан - Монца 4:1
Голы: Диас, 16, 41, Ориги, 65, Эрнандес, 84 - Раноккья, 70

Милан: Тэтэрушану - Дест (Калулу, 46), Кьер (Габбия, 60), Томори, Эрнандес - Беннасер, Браим Диас (де Кетеларе, 53), Побега - Ребич (Рафаэл Леау, 60), Ориги (Вранкс, 78), Жуниор Мессиас.

Монца: Ди Грегорио - Кальдирола (Карбони, 54), Мари, Антов, Карлос Аугусто, Барберис (Раноккия, 46), Сенси (Бондо, 66) - Пессина, Чурриа, Капрари (Гюткьяер, 66), Мота (Петанья, 54).

Предупреждения: Ориги, Бондо.

Источник: MEGOGO

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан монца Серия А
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