Аталанта - Лацио 0:2 Видео голов и обзор матча 23.10.2022

В рамках 11-го тура чемпионата Италии Аталанта на своем поле принимала Лацио.

Команда Гасперини не сумела набрать очки, проиграв встречу со счетом 0:2.

В первом тайме в составе гостей забил Дзакканьи, а после перерыва Андерсон увеличил преимущество.

Бергамская команда пыталась уйти от поражения, но не смогла поразить ворота Лацио.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Аталанта - Лацио:

Аталанта - Лацио 0:2

Голы: Дзакканьи, 10, Андерсон, 52.

Аталанта: Спортьелло - Околи (Джимсити, 46), Демираль, Скальвини - Соппи (Меле, 64), де Рон (Эдерсон, 75), Копмейнерс, Хатебур - Пашалич (Малиновский, 46) - Лукман (Сапата, 71), Муриэль.

Лацио: Проведель - Лаццари (Хюссай, 77), Казале, Романьоли, Марушич - Милинкович-Савич, Катальди (Башич, 70), Весино - Педро (Канчелльери, 84), Андерсон, Дзакканьи.

Предупреждения: Околи, Соппи, Муриэль - Катальди, Милинкович-Савич.

Удаление: Муриэль (вторая желтая).

Источник: MEGOGO