Шахтер U-19 благодаря победе над Селтиком вышел в плей-офф Юношеской Лиги УЕФА

Во вторник, 25 октября, в рамках 5-го тура Юношеской лиги УЕФА команда Шахтера U-19 встречалась с молодежкой Селтика.

В первом тайме шотландцы больше атаковали, в то время как горняки отсиживались в обороне. Кроме того, на 19-й минуте Селтик заработал пенальти, однако, реализовать его не смог.

Во второй половине встречи можно было лицезреть работу давнего правила футбола: "Не забиваешь ты - забивают тебе". На 63-й минуте Владислав Погорелый забил единственный гол в матче, принеся своей команде победу.

Таким образом, Шахтер за 5 туров обеспечил себе выход в 1/16 финала турнира, набрав 9 баллов. "Кроты" закрепились на второй строчке.

Напомним, в среду, 2 ноября, команда горняков U-19 сыграет против РБ Лейпцига U-19.

Юношеская Лига УЕФА

Селтик - Шахтер 0:1

Гол: Погорелый, 63

Шахтер: Твардовский, Роспутько, Савченко, Фарина, Булеза, Янович, Лосенко (Чуйко, 88), Дрозд (Ющенко, 68), Сигеев, Пушкарев (Огарков, 76), Погорелый (Башмарин, 88)