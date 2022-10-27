Челси договорился с РБ Лейпцигом о покупке ключевого полузащитника

Француз близок к трансферу в стан лондонцев.

Полузащитник РБ Лейпциг Кристофер Нкунку близок к переходу в Челси в летнее трансферное окно.

"У Челси все под контролем. Сделка близка к заключению. Между Челси и Лейпцигом существует принципиальная договоренность.

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Такое же соглашение есть с самим Нкунку. Он прошел медосмотр и теперь ждет подписания контракта", – говорится в заявлении журналиста Фабрицио Романо.

В текущем сезоне на счету 24-летнего француза 8 голов в 11 матчах Бундеслиги.