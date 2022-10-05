Прописанные отступные в контакте Нкунку не действуют для Баварии

"Быки" перестраховались, чтобы игрок не усилил конкурента без их согласия.

Недавно стало известно, что форвард РБ Лейпцига Кристофер Нкунку прошел медосмотр для лондонского Челси.

Сообщалось, что "пенсионеры" будущим летом активируют опцию выкупа контракта француза за 60 миллионов евро.

Обычно, клаусула действует для всех клубов, но не в данной случае. Как сообщает журналист Bild Кристиан Фальк, в контракте Нкунку, который он переподписал минувшим летом, прописано условие, что отступные действуют для всех клубов, кроме Баварии.

Таким образом, если мюнхенцы захотят приобрести талантливого игрока, им придется напрямую обращаться к руководству РБ Лейпцига. Но так как они не намерены отдавать своего футболиста конкуренту, они наверняка заломят огромную цену.