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Футбол

Челси согласовал контракт с лидером Лейпцига

Английский клуб усилил линию атаки.
Сегодня, 11:27
Кристофер Нкунку / Getty Images
Кристофер Нкунку / Getty Images
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Лондонский Челси сумел договориться о заключении контракта с нападающий Лейпцига Кристофером Нкунку.

Как сообщает Николо Скира в Twitter, "синие" рассчитывают подписать соглашение с футболистом до лета 2028 года.

В данный момент Челси проводит переговоры с руководством немецкого клуба о том, чтобы оформить трансфер летом 2023 года.

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Отметим, что следующим летом Челси сможет активировать клаусулу, которая составляет 60 миллионов евро.

В текущем сезоне 24-летний футболист провел 12 игр во всех турнирах, в которых забил восемь голов и выполнил одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что Барселона готова продать Гризманна в Атлетико.

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