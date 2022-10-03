Челси согласовал контракт с лидером Лейпцига

Лондонский Челси сумел договориться о заключении контракта с нападающий Лейпцига Кристофером Нкунку.

Как сообщает Николо Скира в Twitter, "синие" рассчитывают подписать соглашение с футболистом до лета 2028 года.

В данный момент Челси проводит переговоры с руководством немецкого клуба о том, чтобы оформить трансфер летом 2023 года.

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Отметим, что следующим летом Челси сможет активировать клаусулу, которая составляет 60 миллионов евро.

В текущем сезоне 24-летний футболист провел 12 игр во всех турнирах, в которых забил восемь голов и выполнил одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что Барселона готова продать Гризманна в Атлетико.