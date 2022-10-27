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Маррей пошутил над Федерером, назвав игрока Арсенала величайшим атлетом из Базеля

Британец ясно дал понять, кому принадлежит этот город.
Сегодня, 20:51
Гранит Джака / Getty Images
Гранит Джака / Getty Images
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Энди Маррей и Роджер Федерер являются одними из величайших игроков в истории тенниса, входя в Большую Четверку, в которой также состоят Рафаэль Надаль и Новак Джокович.

Энди и Роджер не зациклены на теннисе. Маррей болеет за лондонский Арсенал, а Федерер, родившись в Базеле, не имел другого выбора, кроме как поддерживать одноименную команду.

Примечательно, что "канониров" и один из крупнейших городов Швейцарии связывает Гранит Джака, который в недавнее время вновь стал лидером лондонского клуба. Он же стал героем шутки в исполнении Маррея, которую тот отправил своему другу.

"Когда я приземлился в Базеле, я написал Роджеру: "Я только что приземлился в городе одного из величайших атлетов в мире: Гранита Джаки", - цитирует Маррея talkSPORT

"Я знаю, что Гранит Джака родом отсюда (Базель). А я огромный фанат Арсенала. В этом сезоне Джака играет очень, очень хорошо. Недавно он забил очередной замечательный гол".

Гранит Джака, игрок сборной Швейцарии, начал свою карьеру в Базеле, а затем перешел в менхенгладбахскую Боруссию в 2012 году. Он является одним из лучших игроков Арсенала в нынешнем сезоне, что не осталось незамеченным Энди Марреем.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: теннис АПЛ Роджер Федерер Энди Маррей Арсенал Лондон Гранит Джака
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Маррей пошутил над Федерером, назвав игрока Арсенала величайшим атлетом из Базеля
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