Ювентус рассматривает вариант с приглашением Конте на пост главного тренера

Итальянец может вернуться в бывший клуб.

Ювентус рассматривает возможность приглашения главного тренера Тоттенхэма Антонио Конте. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

В руководстве туринского клуба задумались над увольнением Массимилиано Аллегри. Директоры Ювентуса считают, что нынешний тренер "старой синьоры" не справляется с командой.

В свою очередь, Конте, по мнению руководителей туринского клуба, способен вернуть клубу былое величие, а также в будущем побороться за скудетто.

Отметим, наставник Тоттенхэма примет предложение своего от бывшего клуба, если оно поступит. Действующий контракт Конте со "шпорами" рассчитан до конца этого сезона.

Ранее Аллегри отреагировал на вылет Ювентуса из Лиги чемпионов.