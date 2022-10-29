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Зинченко не успеет восстановиться к ближайшему матчу чемпионата

Украинский защитник пропустит уже восьмую подряд игру Арсенала.
Сегодня, 17:45
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images
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Защитник Арсенала Александр Зинченко продолжает оставаться в лазарете лондонского клуба.

Как сообщает официальный сайт "канониров", 25-летний украинский футболист все еще испытывает проблемы с икроножной мышцей и не успеет полностью восстановиться к ближайшему матчу английской Премьер-лиги против Ноттингем Фореста, который состоится в воскресенье, 30 октября.

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Таким образом, Зинченко пропустит уже восьмой подряд поединок лондонской команды во всех турнирах.

Напомним, что украинский защитник последний раз выходил на поле 1 октября в дерби с Тоттенхэмом (3:1).

Всего в текущем сезоне Зинченко успел провести в составе Арсенала шесть матчей, отличившись одной результативной передачей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: АПЛ Арсенал Лондон чемпионат Англии Александр Зинченко Английская Премьер-лига
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