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Миколенко выйдет в старте Эвертона на матч с Фулхэмом

Украинец появится на поле с первых минут в 13-м подряд поединке чемпионата.
Сегодня, 18:58
Виталий Миколенко / Getty Images
Виталий Миколенко / Getty Images
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В субботу, 29 октября, Эвертон в рамках 14-го тура английской Премьер-лиги встретится на выезде с Фулхэмом.

Перед поединком главный тренер "ирисок" Фрэнк Лэмпард огласил стартовый состав своей команды, в котором в очередной раз доверил место Виталию Миколенко.

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Для украинского защитника предстоящий матч станет уже 13-м подряд в чемпионате, в котором он выйдет на поле с первых минут.

Матч 14-го тура АПЛ Фулхэм - Эвертон начнется в 19:30 по киевскому времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон фулхэм АПЛ чемпионат Англии Английская Премьер-лига Виталий Миколенко
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