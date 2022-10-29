Миколенко выйдет в старте Эвертона на матч с Фулхэмом
Украинец появится на поле с первых минут в 13-м подряд поединке чемпионата.
В субботу, 29 октября, Эвертон в рамках 14-го тура английской Премьер-лиги встретится на выезде с Фулхэмом.
Перед поединком главный тренер "ирисок" Фрэнк Лэмпард огласил стартовый состав своей команды, в котором в очередной раз доверил место Виталию Миколенко.
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Для украинского защитника предстоящий матч станет уже 13-м подряд в чемпионате, в котором он выйдет на поле с первых минут.
Our team to face @FulhamFC! 👇 pic.twitter.com/cDcO171o3Q— Everton (@Everton) October 29, 2022
Матч 14-го тура АПЛ Фулхэм - Эвертон начнется в 19:30 по киевскому времени.