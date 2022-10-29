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Фулхэм - Эвертон 0:0: обзор матча и результат игры 29.10.2022

Соперники разошлись безголевым миром.
Сегодня, 21:57
Фулхэм и Эвертон сыграли вничью / Getty Images
Фулхэм и Эвертон сыграли вничью / Getty Images
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В субботу, 29 октября, Фулхэм в рамках 14-го тура английской Премьер-лиги принимал на своем поле Эвертон.

Хозяева поля превосходили соперника на протяжении игры и могли рассчитывать на победу, но в итоге встреча завершилась нулевой ничьей.

Украинский защитник "ирисок" Виталий Миколенко вышел на матч в стартовом составе и отыграл весь поединок.

На данный момент Фулхэм занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 19 очков. Эвертон с 14 баллами расположился на 12-й позиции.

Статистика матча Фулхэм - Эвертон 14-го тура чемпионата Англии

Фулхэм - Эвертон 0:0

Владение мячом: 57% - 43%

Удары (в створ): 24 (6) - 9 (4)

Атаки: 90 - 76

Фулхэм: Лено - Б. Рид (Тете, 76), Диоп, Рим, Робинсон - Г. Рид, Пальинья - Кебано (Уилсон, 67), Перейра (Кейрни, 76), Виллиан - Митрович

Эвертон: Пикфорд - Коулмен (Паттерсон, 64), Тарковски, Коуди, Миколенко - Гейе (Гарнер, 65), Онана - Грей (Макнил, 76), Ивоби, Гордон (Мопе, 86) - Калверт-Льюин

Предупреждения: Митрович, 24, Б. Рид, 58 - Онана, 64.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон фулхэм АПЛ чемпионат Англии Английская Премьер-лига Виталий Миколенко
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