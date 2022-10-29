Фулхэм - Эвертон 0:0: обзор матча и результат игры 29.10.2022
В субботу, 29 октября, Фулхэм в рамках 14-го тура английской Премьер-лиги принимал на своем поле Эвертон.
Хозяева поля превосходили соперника на протяжении игры и могли рассчитывать на победу, но в итоге встреча завершилась нулевой ничьей.
Украинский защитник "ирисок" Виталий Миколенко вышел на матч в стартовом составе и отыграл весь поединок.
На данный момент Фулхэм занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 19 очков. Эвертон с 14 баллами расположился на 12-й позиции.
Статистика матча Фулхэм - Эвертон 14-го тура чемпионата Англии
Фулхэм - Эвертон 0:0
Владение мячом: 57% - 43%
Удары (в створ): 24 (6) - 9 (4)
Атаки: 90 - 76
Фулхэм: Лено - Б. Рид (Тете, 76), Диоп, Рим, Робинсон - Г. Рид, Пальинья - Кебано (Уилсон, 67), Перейра (Кейрни, 76), Виллиан - Митрович
Эвертон: Пикфорд - Коулмен (Паттерсон, 64), Тарковски, Коуди, Миколенко - Гейе (Гарнер, 65), Онана - Грей (Макнил, 76), Ивоби, Гордон (Мопе, 86) - Калверт-Льюин
Предупреждения: Митрович, 24, Б. Рид, 58 - Онана, 64.