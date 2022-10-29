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Ливерпуль - Лидс 1:2: обзор матча и результат игры 29.10.2022

Гости вырвали победу над мерсисайдцами на последних минутах встречи.
Вчера, 23:49
Ливерпуль проиграл Лидсу / Getty Images
Ливерпуль проиграл Лидсу / Getty Images
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В субботу, 29 октября, Ливерпуль в рамках 14-го тура английской Премьер-лиги принимал на своем поле Лидс.

Команда Юргена Клоппа потерпела неожиданное поражение от соперника, пребывавшего до этого матча в зоне вылета, уступив со счетом 1:2.

Гости вышли вперед уже в начале поединка после результативного удара Родриго. Тем не менее мерсисайдцам хватило десяти минут, чтобы отыграться усилиями Мохамеда Салаха. Во второй половине встречи "красные" владели преимуществом, но больше не смогли огорчить соперника, а Лидс свой момент реализовал - на 89-й минуте победу для своей команды вырвал Крисенсио Саммервилл.

После этого матча Ливерпуль, имея в своем активе 16 очков, занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ. Лидс, набрав 12 баллов, поднялся на 15-ю позицию.

Статистика матча Ливерпуль - Лидс 14-го тура чемпионата Англии

Ливерпуль - Лидс 1:2

Голы: Салах, 14 - Родриго, 4, Саммервилл, 89

Владение мячом: 69% - 31%

Удары (в створ): 22 (10) - 14 (6)

Атаки: 165 - 68

Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнольд (Милнер, 79), Гомес, ван Дейк, Робертсон - Фабиньо (Хендерсон, 61) - Эллиот, Тьяго - Фирмино, Салах, Нуньес

Лидс: Мелье - Кристенсен, Кох, Купер, Стрейк - Адамс, Года - Харрисон (Ньонто, 72), Ааронсон, Саммервилл (Эйлинг, 90+1) - Родриго (Бэмфорд, 52)

Предупреждение: Саммервилл, 90.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль АПЛ Лидс чемпионат Англии Английская Премьер-лига
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