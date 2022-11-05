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Кухаревич забил в третьем подряд матче чемпионата Шотландии

Гол украинца не помог Хиберниану избежать разгромного поражения.
Сегодня, 07:25
Николай Кухаревич / Getty Images
Николай Кухаревич / Getty Images
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Украинский нападающий Хиберниана Николай Кухаревич отличился забитым мячом в выездном матче 14-го тура чемпионата Шотландии против Абердина.

Украинец забил единственный гол своей команды на 69-й минуте при счете 3:0 в пользу соперника, а в итоге гости потерпели разгромное поражение 1:4.

21-летний украинский форвард записал на свой счет результативный удар в третьем матче чемпионата Шотландии подряд. Ранее он поразил ворота Сент-Джонстона (1:2) и Сент-Миррена (3:0).

Таким образом, на счету Кухаревича на данный момент три гола в восьми матчах шотландского первенства.

Хиберниан после 14 сыгранных поединков занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Шотландии, имея в своем активе 20 очков.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: хиберниан Николай Кухаревич
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