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ПСЖ без Месси в непростом матче обыграл Лорьян

Парижане вырвали победу под занавес встречи.
Сегодня, 16:19
ПСЖ / Getty Images
ПСЖ / Getty Images

В воскресенье, 6 ноября, в рамках 14-го тура Лиги 1 Лорьян принимал ПСЖ. Матч завершился победой гостей со счетом 2:1.

На гол Неймара хозяева смогли ответить забытым мячом Терема Моффи. Под занавес встречи победу парижанам принес Данилу. Португалец отметился на 81-й минуте.

После 14-ти туров Лорьян идет на четвертом месте с 27-ю очками, а ПСЖ занимает первую строчку, набрав 38 баллов.

Лорьян - ПСЖ 1:2

Голы: Моффи, 53 - Неймар, 9, Данилу, 81

Лорьян: Мвого (Манноне, 13), Калулу, Лапорт, Тальби, Ле Гофф, Уаттара, Ле Бри (Диарра, 73), Инносент (Коне, 85), Понко (Аушиш, 73), Ле Фе, Моффи.

ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Рамос, Данилу Перейра (Мукиеле, 85), Маркиньос, Мендеш (Бернат, 76), Верратти, Витинья (Саншеш, 67), Неймар, Мбаппе (Сарабия, 85), Экитик (Солер, 76).

Предупреждения: Инносент (65), Хакими (78).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лорьян ПСЖ Лига 1

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