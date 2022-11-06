Винисиус снялся в трендовом ролике известного итальянского блогера

Вингер Реала Винисиус Жуниор весело проводит время в перерывах между тренировкам и матчами за мадридский клуб.

Бразилец опубликовал новое видео в соцсетях, где он вместе с известным тиктокером из Италии Хаби Лэймом выполняют новый челлендж, где надо танцевать под звуки будильника.

Отметим, помимо танцев у Винисиуса также хорошо получается играть в футбол. В текущем сезоне на счету игрока 6 голов и 3 ассиста в 13 матчах Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Реал хочет уменьшить сумму выкупа защитника Шахтера Тобиаса.