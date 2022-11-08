Кремонезе - Милан 0:0: обзор матча и результат игры 08.11.2022
Во вторник, 8 ноября, состоялся матч 14-го тура итальянской Серии А между Кремонезе и Миланом. Встреча завершилась безголевым ничейным результатом.
На 56-й минуте казалось, что действующий чемпион Италии наконец-то смог пробить Марко Карнесекки. Однако арбитр на VAR помог главному зафиксировать офсайд у Дивока Ориги.
Несмотря на достаточное количество ударов, всего пять из них достигли створа ворот и ни один не стал голевым. В итоге команда Стефано Пиоли продолжает идти второй в чемпионате Италии, но при этом отставание от победившего ранее Наполи увеличилось до восьми очков.
Кремонезе же заработал важный балл в борьбе за выживание. Теперь у новичка Серии А семь очков и 18-е место в таблице.
Статистика матча Кремонезе - Милан 14-го тура Серии А
Владение мячом: 27% - 73%
Удары: 6 - 16
Удары в створ: 1 - 5
Фолы: 16 - 10
Атаки: 72 - 162
Кремонезе - Милан 0:0
Кремонезе: Карнесекки - Эмануэль, Бьянкетти, Васкес - Гильоне (Серникола, 63), Кастаньетти (Пикель, 70), Эскаланте, Мейте, Валери (Квальята, 88) - Афена-Гьян (Буонаюто, 63), Чофани (Окереке, 63).
Милан: Татарушану - Тиау (Калулу, 60), Кьяер, Томори, Балло-Туре - Беннасер, Тонали (Крунич, 83), Мессиас, Диас (де Кетеларе, 74), Ребич (Лазетич, 83) - Ориги (Леау, 60).
Предупреждения: Гильоне, Васкес, Валери, Мейте - Леау, Лазетич, де Кетеларе.