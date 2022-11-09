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Наполи - Эмполи 2:0 видео голов матча 08.11.2022 Серии А

Представляем вашему вниманию видео голов и лучших моментов поединка чемпионата Италии.
Сегодня, 00:58
Наполи / Getty Images
Наполи / Getty Images

В Неаполе на стадионе имени Диего Армандо Марадоны состоялся матч 14-го тура итальянской Серии А, в котором Наполи без трудностей обыграл Эмполи со счетом 2:0.

Оба гола состоялись уже во второй половине встречи. Сначала Ирвинг Лосано реализовал 11-метровый удар, после чего, оставшись в меньшинстве, гости пропустили от Петра Зелински.

Обзор матча:

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Наполи - Эмполи 2:0
Голы: Лосано, 69 (пен.), Зелински, 88.

Наполи: Мерет - Ди Лоренцо, Ким, Эстигор, Руи - Ангисса, Лоботка (Демме, 90), Ндомбеле (Зелински, 64) - Политано (Эльмас, 64), Осимхен (Симеоне, 90), Распадори (Лосано, 64).

Эмполи: Викарио - Стоянович, Исмаили, Луперто, Паризи - Хаас (Акпа Акпро, 59), Марин (Эконг, 85), Бандинелли (Грасси, 73) - Бальданци (Хендерсон, 73), Сатриано (Ламмерс, 59), Байрами.

Предупреждения: Эстигор - Бандинелли, Сатриано, Луперто, Паризи, Хендерсон.

Удаление: Луперто (вторая желтая).

Источник: MEGOGO

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи эмполи Серия А

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Видео

Наполи - Эмполи 2:0 видео голов матча 08.11.2022 Серии А
Наполи - Эмполи 2:0 видео голов матча 08.11.2022 Серии А

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