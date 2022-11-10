Интер - Болонья 6:1 Видео голов и лучших моментов матча 09.11.2022

В рамках 14-го тура чемпионата Италии Интер на своем поле принимал Болонью.

Гости открыли счет на 22-й минуте, однако это не помогло им добыть очки.

Интер разозлился на соперника, в итоге забив до конца встречи шесть голов. Авторами голов стали: Джеко, Ди Марко, который оформил дубль, Мартинес, Чалханоглу и Госенс.

Вашему вниманию видео всех голов матча Интер - Болонья 14-го тура Серии А:

Интер - Болонья 6:1

Голы: Джеко, 26, Ди Марко, 36, 48, Мартинес, 42, Чалханоглу, 59 пен, Госенс, 76 - Ликояннис, 22

Интер: Онана, Думфрис (Белланова, 61), Ачерби, Шкриньяр, Бастони, Ди Марко (Гозенс, 62), Мхитарян, Чалханоглу (Аслани, 74), Барелла (Гальярдини, 74), Джеко, Мартинес (Брозович, 62).

Болонья: Скорупски, Пош, Сумаоро, Лукуми (Соса, 46), Ликояннис, Медель (Моро, 46), Схаутен, Фергюсон (Сориано, 61), Арнаутович (Зиркзее, 61), Орсолини, Барроу (Виньято, 74).

Предупреждения: Арнаутович, Лукуми, Медель, Мартинес, Орсолини, Соса.

Источник: MEGOGO