Тен Хаг рассказал, почему Роналду не попал в заявку на матч против Астон Виллы

Португалец, как и несколько его партнеров по команде, оказались вне состава на кубковую встречу.

В четверг, 10 ноября, в последнем матче 1/16 финала кубка лиги сошлись Манчестер Юнайтед и Астон Вилла.

В заявке на игру не оказалось места ни Криштиану Роналду, ни Антони, ни Джейдону Санчо. Главный тренер манкунианцев Эри тен Хаг поведал, что произошло с его подопечными.

"Джейдон болеет, Криштиану болеет, Антони травмирован", - цитирует нидерландца utdreport. "Роналду заболел, он недоступен. Сложно сказать, как он выздоровеет и будет ли он готов к матчу против Фулхэма".

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Напомним, что несколькими днями ранее команды встречались в рамках чемпионата Англии и бирмингемцы сенсационно легко обыграли своих оппонентов со счетом 3:1.