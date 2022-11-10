Тен Хаг рассказал, почему Роналду не попал в заявку на матч против Астон Виллы
Португалец, как и несколько его партнеров по команде, оказались вне состава на кубковую встречу.
В четверг, 10 ноября, в последнем матче 1/16 финала кубка лиги сошлись Манчестер Юнайтед и Астон Вилла.
В заявке на игру не оказалось места ни Криштиану Роналду, ни Антони, ни Джейдону Санчо. Главный тренер манкунианцев Эри тен Хаг поведал, что произошло с его подопечными.
"Джейдон болеет, Криштиану болеет, Антони травмирован", - цитирует нидерландца utdreport. "Роналду заболел, он недоступен. Сложно сказать, как он выздоровеет и будет ли он готов к матчу против Фулхэма".
Читай также: Клуб АПЛ сменит эмблему по окончанию этого сезона
Напомним, что несколькими днями ранее команды встречались в рамках чемпионата Англии и бирмингемцы сенсационно легко обыграли своих оппонентов со счетом 3:1.