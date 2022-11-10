iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Тен Хаг рассказал, почему Роналду не попал в заявку на матч против Астон Виллы

Португалец, как и несколько его партнеров по команде, оказались вне состава на кубковую встречу.
Вчера, 22:32
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

В четверг, 10 ноября, в последнем матче 1/16 финала кубка лиги сошлись Манчестер Юнайтед и Астон Вилла.

В заявке на игру не оказалось места ни Криштиану Роналду, ни Антони, ни Джейдону Санчо. Главный тренер манкунианцев Эри тен Хаг поведал, что произошло с его подопечными.

"Джейдон болеет, Криштиану болеет, Антони травмирован", - цитирует нидерландца utdreport. "Роналду заболел, он недоступен. Сложно сказать, как он выздоровеет и будет ли он готов к матчу против Фулхэма".

Читай также: Клуб АПЛ сменит эмблему по окончанию этого сезона

Напомним, что несколькими днями ранее команды встречались в рамках чемпионата Англии и бирмингемцы сенсационно легко обыграли своих оппонентов со счетом 3:1. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Астон Вилла Кубок Лиги Криштиану Роналду Кубок английской лиги

Статьи по теме

Кубок английской лиги: Ман Сити одолел Челси, Арсенал Зинченко проиграл Брайтону Кубок английской лиги: Ман Сити одолел Челси, Арсенал Зинченко проиграл Брайтону
Зинченко остался в запасе Арсенала на матч Кубка английской лиги Зинченко остался в запасе Арсенала на матч Кубка английской лиги
Беллингем может пополнить ряды топ-клуба АПЛ Беллингем может пополнить ряды топ-клуба АПЛ
Скоулз сделал прогноз на матч Барселона - Манчестер Юнайтед Скоулз сделал прогноз на матч Барселона - Манчестер Юнайтед
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: конкурс аллей-упов от Чикаго, Хьюстона и Индианы, данк Ануноби
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: конкурс аллей-упов от Чикаго, Хьюстона и Индианы, данк Ануноби

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина из-за поражений Динамо, Шахтера и Днепра-1 опустилась на одну позицию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Рейтинг ATP: Руне ворвался десятку лучших, Крутых - первая ракетка Украины
просмотров

Последние новости

Киберспорт00:01
Лучший игрок в истории CS:GO: украинец Zeus занял 13-е место
Вчера, 23:38
Европа23:38
Игрок Лацио установил уникальное достижение в Серии А
Футбол23:10
Футболист с гражданством РФ, звезды Наполи и Интера: Камерун объявил заявку на ЧМ-2022
НБА23:09
"Он извинился, а потому должен играть": ЛеБрон встал на защиту Ирвинга
ЧМ-202222:34
Спарринги перед ЧМ-2022: Иран одолел Никарагуа, Панама и Саудовская Аравия разошлись миром
Европа22:32
Тен Хаг рассказал, почему Роналду не попал в заявку на матч против Астон Виллы
Украина22:26
Гура: Не ожидали, что проиграем Динамо с таким счетом
Европа22:10
"Я открыт для новых проектов": защитник Баварии не против сменить команду
Другие страны21:53
Экс-игрок Металлиста и Шахтера может пополнить стан новичка бразильской Серии А
НБА21:39
Основатель Nike: Мы разорвали отношения с Ирвингом и меня это устраивает
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK