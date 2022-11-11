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Моуринью хочет, чтобы Рома усилилась одним из лучших бомбардиров АПЛ

Заа нужен "Особенному".
Сегодня, 19:26
Уилфрид Заа / Getty Images
Уилфрид Заа / Getty Images

Рома проявляет интерес к нападающему Кристал Пэлас Уилфриду Заа. Об этом сообщает издание La Repubblica.

В приглашении 30-летнего ивуарийца лично заинтересован главный тренер Ромы Жозе Моуринью. Португалец еще летом направлял руководству клуба запрос на предмет возможного приобретения этого игрока.

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В ближайшие недели руководство итальянского клуба оценит, насколько осуществим вариант с приглашением Заа, действующий контракт которого истекает летом 2023 года.

Отметим, сам футболист хочет остаться в чемпионате Англии, однако интерес со стороны "волков" может изменить ситуацию.

В текущем сезоне на счету Заа 6 голов и 2 ассиста в 12 матчах АПЛ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома Кристал Пэлас Жозе Моуринью Уилфрид Заа

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