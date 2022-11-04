Все ради "Особенного": Владелец Ромы готов усилить состав, чтобы подписать новый контракт с Моуринью

Римский клуб хочет сохранить в своих рядах португальско специалиста.

Владелец Ромы Дэн Фридкин хочет продлить контракт с главным тренером клуба Жозе Моуринью. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

Фридкин готовит предложение о новом контракте до 2025 года. Моуринью готов подписать новое соглашение, однако наставник хотел бы получить гарантии укрепления команды. Владелец Ромы готов летом вложиться в усиление состава.

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Напомним, нынешний контракт с "Особенным" рассчитан до лета 2024 года.

В текущем сезоне Рома занимает 4-е место в Серии А, набрав за 12 туров 25 очков.