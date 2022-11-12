Ярмолюк попал в заявку Брентфорда на матч с Манчестер Сити
Украинец может появиться на поле, выйдя со скамейке запасных.
В рамках 16-го тура чемпионата Англии Манчестер Сити на своем поле примет Брентфорд.
Главные тренеры команд огласили стартовые составы на поединок.
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Украинский полузащитник "пчел" Егор Ярмолюк попал в заявку команды на матч, однако остался на скамейке запасных.
Отметим, что в турнирной таблице АПЛ Манчестер Сити идет на втором месте, имея 32 очка после 13 туров. В свою очередь, Брентфорд располагается на 11-й строчке с 16 очками.
Начало матча Манчестер Сити - Брентфорд в 14:30 по Киеву.