Ярмолюк попал в заявку Брентфорда на матч с Манчестер Сити

Украинец может появиться на поле, выйдя со скамейке запасных.

В рамках 16-го тура чемпионата Англии Манчестер Сити на своем поле примет Брентфорд.

Главные тренеры команд огласили стартовые составы на поединок.

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Украинский полузащитник "пчел" Егор Ярмолюк попал в заявку команды на матч, однако остался на скамейке запасных.

Отметим, что в турнирной таблице АПЛ Манчестер Сити идет на втором месте, имея 32 очка после 13 туров. В свою очередь, Брентфорд располагается на 11-й строчке с 16 очками.

Начало матча Манчестер Сити - Брентфорд в 14:30 по Киеву.