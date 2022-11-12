iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Ярмолюк попал в заявку Брентфорда на матч с Манчестер Сити

Украинец может появиться на поле, выйдя со скамейке запасных.
Сегодня, 14:10
Егор Ярмолюк / ФК Брентфорд
Егор Ярмолюк / ФК Брентфорд

В рамках 16-го тура чемпионата Англии Манчестер Сити на своем поле примет Брентфорд.

Главные тренеры команд огласили стартовые составы на поединок.

Читай также: Ярмолюк дебютировал в составе Брентфорда, проиграв команде из четвертого дивизиона

Украинский полузащитник "пчел" Егор Ярмолюк попал в заявку команды на матч, однако остался на скамейке запасных.

Отметим, что в турнирной таблице АПЛ Манчестер Сити идет на втором месте, имея 32 очка после 13 туров. В свою очередь, Брентфорд располагается на 11-й строчке с 16 очками.

Начало матча Манчестер Сити - Брентфорд в 14:30 по Киеву.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: брентфорд Манчестер Сити ЕГОР ЯРМОЛЮК

Статьи по теме

Гвардиола выступил с заявлением касаемо трансферов Манчестер Сити этой зимой Гвардиола выступил с заявлением касаемо трансферов Манчестер Сити этой зимой
Гвардиола намекнул на переговоры с Манчестер Сити по новому контракту Гвардиола намекнул на переговоры с Манчестер Сити по новому контракту
Ярмолюк дебютировал в составе Брентфорда, проиграв команде из четвертого дивизиона Ярмолюк дебютировал в составе Брентфорда, проиграв команде из четвертого дивизиона
Промоутер озвучил имена всех возможных соперников Джошуа Промоутер озвучил имена всех возможных соперников Джошуа
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: аллей-уп Трэя Янга, моменты Дончича и Гранта
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: аллей-уп Трэя Янга, моменты Дончича и Гранта

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Рейтинг ATP: Руне ворвался десятку лучших, Крутых - первая ракетка Украины
просмотров
Жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Бокс14:58
Промоутер озвучил имена всех возможных соперников Джошуа
Бокс14:52
Менеджер Уайлдера сделал прогноз на бой Фьюри - Усик
14:32
Стартует чемпионат Великобритании по снукеру: анонс турнира
Киберспорт14:30
NaVi: расписание матчей украинского коллектива по CS:GO
Европа14:10
Ярмолюк попал в заявку Брентфорда на матч с Манчестер Сити
ЧМ-202214:00
Марокко на ЧМ-2022 в Катаре - состав и шансы на победу
Евро-202413:45
Арсенал договорился о подписании лидера Лестера на правах свободного агента
Бокс13:20
Уайт включил Усика в список потенциальных соперников
Бокс13:18
"Это Украина": Усик отреагировал на освобождение Херсона от российских захватчиков
НБА12:55
Лейкерс повторили худший старт в истории клуба
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK