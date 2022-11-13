iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Главный прокурор судейского корпуса Серии А обвиняется в контрабанде шести тонн наркотиков

Вот такие личности ответственны на судейство в итальянском чемпионате.
Сегодня, 16:08
Розарио Д'Онофрио / La Gazzetta dello Sport
Розарио Д'Онофрио / La Gazzetta dello Sport

Удивительное событие в мире футбола. Розарио Д’Онофрио, национальный прокурор итальянской ассоциации судей, глава судейской бригады Серии А был задержан по подозрению в наркокурьерской деятельности.

Бывший офицер армии, известный среди банд наркоторговцев под псевдонимом "Рэмбо" был арестован итальянской полицией за международный оборот наркотиков, сообщает La Repubblica. В день ареста он подал в отставку.

Д’Онофрио обвиняется вместе с 42 другими людьми в контрабанде более шести тонн наркотиков в Ломбардию. Он был арестован в минувший четверг в Милане одновременно с другими фигурантами.

Читай также: Атланта Малиновского в голевой перестрелке уступила Интеру

Сообщается, что Д’Онофрио осуществлял поставки наркотиков во время локдауна в 2020 году.

Руководители Итальянской ассоциации арбитров подтвердили отставку генпрокурора в процессе, отказавшись вдаваться в подробности. Розарио Д'Онофрио грозит суровый тюремный срок после этих тяжких обвинений.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Серия А

Статьи по теме

Атланта Малиновского в голевой перестрелке уступила Интеру Атланта Малиновского в голевой перестрелке уступила Интеру
Малиновский остался в запасе Аталанты на матч с Интером Малиновский остался в запасе Аталанты на матч с Интером
Наполи в непростом поединке добыл победу над Удинезе Наполи в непростом поединке добыл победу над Удинезе
Разочаровывающий сезон Малиновского сильно повлиял на его стоимость Разочаровывающий сезон Малиновского сильно повлиял на его стоимость
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: аллей-уп Трэя Янга, моменты Дончича и Гранта
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: аллей-уп Трэя Янга, моменты Дончича и Гранта

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Рейтинг ATP: Руне ворвался десятку лучших, Крутых - первая ракетка Украины
просмотров
Жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Украина17:02
Металлист 1925 одержал волевую победу над Ингульцом
Украина16:57
Динамо в меньшинстве не сумело обыграть Колос
Украина16:45
Александрия в невероятной концовке поединка вырвала победу над Вересом
Другие страны16:38
Легендарного футболиста приговорили к смертной казни в Иране
Украина16:32
Бригада Монзуль сначала засчитала гол Шахтера с офсайда, а затем отменила "чистый"
Украина16:20
Ворскла и Днепр-1 не смогли выявить между собой сильнейшего
Европа16:08
Главный прокурор судейского корпуса Серии А обвиняется в контрабанде шести тонн наркотиков
Украина15:55
Участники матчей Шахтер - Заря и Динамо - Колос устроили акции в честь освобождения Херсона
Европа15:50
ПСЖ на своем поле разгромил Осер
Формула 115:30
Алонсо - об инциденте с Оконом: Еще одна гонка и все закончится
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK