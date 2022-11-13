Главный прокурор судейского корпуса Серии А обвиняется в контрабанде шести тонн наркотиков
Удивительное событие в мире футбола. Розарио Д’Онофрио, национальный прокурор итальянской ассоциации судей, глава судейской бригады Серии А был задержан по подозрению в наркокурьерской деятельности.
Бывший офицер армии, известный среди банд наркоторговцев под псевдонимом "Рэмбо" был арестован итальянской полицией за международный оборот наркотиков, сообщает La Repubblica. В день ареста он подал в отставку.
Д’Онофрио обвиняется вместе с 42 другими людьми в контрабанде более шести тонн наркотиков в Ломбардию. Он был арестован в минувший четверг в Милане одновременно с другими фигурантами.
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Сообщается, что Д’Онофрио осуществлял поставки наркотиков во время локдауна в 2020 году.
Руководители Итальянской ассоциации арбитров подтвердили отставку генпрокурора в процессе, отказавшись вдаваться в подробности. Розарио Д'Онофрио грозит суровый тюремный срок после этих тяжких обвинений.