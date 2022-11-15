Месси: Сегодня в футболе любая команда может создать проблемы

Аргентинец высказался об изменениях, которые произошли в спорте №1 за последнее время.

Вингер сборной Аргентины и Пари-Сен Жермен Лионель Месси поделился мыслями об изменениях в футболе за несколько лет.

По его словам, команды стали делать больший упор на организацию игры, а не на неординарных личностей, что позволяет любому клубу создавать проблемы для грандов.

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"Думаю, футбол очень изменился. Становится все труднее найти неординарного игрока. Ведь с малого возраста вас заставляют играть определенным образом. Думаю, все очень изменилось. Футбол становится все больше тактическим. Сегодня каждая команда может создать проблемы, не имея неординарных футболистов в составе, но играя тактически и организованно", - сказал Месси в интервью для аргентинских СМИ.

Напомним, сборная Аргентины, ведомая Месси стартует на предстоящем ЧМ-2022 22 ноября матчем против Саудовской Аравии