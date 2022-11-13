Месси: Гвардиола причинил футболу много вреда

Экс-нападающий Барселоны Лионель Месси высказался о работе вместе с бывшим наставником каталонской команды Пепа Гвардиолы.

"Гвардиола причинил футболу много вреда, поскольку было ощущение, что то, что мы делаем в Барселоне, настолько просто, что все хотели это копировать.

После этого я много где видел идеи Гвардиолы. В такие моменты понимаешь, что именно мы сделали.

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Несомненно, Гвардиола обладает чем-то особенным в плане просмотра матчей, подготовки к ним и умения доносить мысли", – сказал Месси в интервью Universo Valdano.

Напомним, аргентинец выступал при Гвардиоле за Барселону с 2008 по 2012 год. За это время каталонцы успели выиграть множество различных трофеев, в том числе дважды Лигу чемпионов.