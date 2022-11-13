iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Месси: Гвардиола причинил футболу много вреда

Аргентинец рассказал, как испанский специалист подставил других тренеров.
Сегодня, 10:53
Месси и Гвардиола / Getty Images
Месси и Гвардиола / Getty Images

Экс-нападающий Барселоны Лионель Месси высказался о работе вместе с бывшим наставником каталонской команды Пепа Гвардиолы.

"Гвардиола причинил футболу много вреда, поскольку было ощущение, что то, что мы делаем в Барселоне, настолько просто, что все хотели это копировать.

После этого я много где видел идеи Гвардиолы. В такие моменты понимаешь, что именно мы сделали.

Читайте также: Месси и компания: заявка Аргентины на ЧМ-2022

Несомненно, Гвардиола обладает чем-то особенным в плане просмотра матчей, подготовки к ним и умения доносить мысли", – сказал Месси в интервью Universo Valdano.

Напомним, аргентинец выступал при Гвардиоле за Барселону с 2008 по 2012 год. За это время каталонцы успели выиграть множество различных трофеев, в том числе дважды Лигу чемпионов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси Пеп Гвардиола

Статьи по теме

Почеттино: Месси в Барселоне или Роналду в Реале – благословение Почеттино: Месси в Барселоне или Роналду в Реале – благословение
Гвардиола выступил с заявлением касаемо трансферов Манчестер Сити этой зимой Гвардиола выступил с заявлением касаемо трансферов Манчестер Сити этой зимой
Гол Месси в ворота Бенфики признан лучшим на групповой стадии Лиги чемпионов Гол Месси в ворота Бенфики признан лучшим на групповой стадии Лиги чемпионов
Гвардиола намекнул на переговоры с Манчестер Сити по новому контракту Гвардиола намекнул на переговоры с Манчестер Сити по новому контракту
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: аллей-уп Трэя Янга, моменты Дончича и Гранта
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: аллей-уп Трэя Янга, моменты Дончича и Гранта

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Рейтинг ATP: Руне ворвался десятку лучших, Крутых - первая ракетка Украины
просмотров
Жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

ЧМ-202214:00
Последний поход золотого поколения: Бельгия на ЧМ-2022 в Катаре
Теннис13:50
Итоговый турнир-2022 (ATP): Рууд сыграет с Оже-Альяссимом, Надаль - с Фритцом
ММА13:47
Порье признался, что боялся биться с Чендлером
ЧМ-202213:21
Чемпионат мира-2022: расписание и результаты матчей
Европа13:08
Малиновский остался в запасе Аталанты на матч с Интером
Европа12:49
Моуринью может вернуться в Реал
Европа12:20
Почеттино: Месси в Барселоне или Роналду в Реале – благословение
Европа11:56
"Прекрасный способ забыть о поражении": Де Брюйне показал, как дурачится с сыном
Украина11:30
Шахтер Донецк: расписание и результаты матчей
Европа11:17
Лапорта: Экономические рычаги спасли Барселону
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK