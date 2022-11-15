Месси: Лучшее, что происходит со мной - время, которое я провожу с семьей

Лионель Месси поделился мыслями о том, каково ему быть популярным футболистом.

"Быть Месси имеет плохую сторону. Я хотел бы оставаться незаметным во многих вещах. Иногда хочется, чтобы на тебя не смотрели, чтобы ты не привлекал внимание".

Также аргентинец рассказал о своих взаимоотношениях со своей супругой.

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"Жену я знаю с семи лет. Когда я приехал в Барселону, мы виделись раз в неделю, но наши отношения всегда были у меня на уме.

Я получаю советы от моей семьи и жены. С семьей и друзьями - я не Месси. Лучшее, что происходит со мной - когда я провожу время с семьей.

Я научился получать удовольствие от вещей по-другому. Из-за своего возраста и того, что становится все меньше и меньше, пока все не заканчивается. Сегодня я получаю гораздо больше удовольствия от всего, каждый день в клубе и сборной", - приводит слова Месси Marca.