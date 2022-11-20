Названы сроки восстановления Бензема после травмы

Нападающий из-за повреждения не поможет сборной Франции на ЧМ-2022.

Нападающий мадридского Реала Карим Бензема получил травму во время тренировки сборной Франции перед стартом чемпионата мира-2022 в Катаре.

Из-за этого повреждения, как и было объявлено ранее, действующий обладатель Золотого мяча не сможет сыграть на мировом первенстве.

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После неприятного инцидента 34-летний футболист прошел обследование в больнице Дохи, по итогам которого ему диагностировали мышечную травму бедра.

Как сообщает официальный сайт Федерации футбола Франции, нападающему потребуется на восстановление три недели.

Отметим, ранее Бензема уже отреагировал на то, что ему придется пропустить ЧМ-2022 из-за повреждения.