Боруссия Дортмунд хочет продлить контракт с юной звездой клуба
Мукоко получит выгодное соглашение с клубом.
Дортмундская Боруссия хочет продлить контракт форвардом Юссуфа Мукоко. Об этом сообщает издание Sport1.de.
"Шмели" предложили 18-летнему немцу контракт с зарплатой около 5 миллионов евро в год. Переговоры запланированы после окончания ЧМ-2022, который игрок проведет в составе сборной Германии.
Нынешнее соглашение Мукоко с Боруссией рассчитано до лета 2023 года.
В текущем сезоне на счету немца 6 голов и 3 ассиста в 14 матчах Бундеслиги.
Ранее сообщалось, что Нойер призвал немецкого вундеркинда перейти в Баварию.