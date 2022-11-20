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Боруссия Дортмунд хочет продлить контракт с юной звездой клуба

Мукоко получит выгодное соглашение с клубом.
Сегодня, 16:50
Юссуфа Мукоко / Getty Images
Юссуфа Мукоко / Getty Images

Дортмундская Боруссия хочет продлить контракт форвардом Юссуфа Мукоко. Об этом сообщает издание Sport1.de.

"Шмели" предложили 18-летнему немцу контракт с зарплатой около 5 миллионов евро в год. Переговоры запланированы после окончания ЧМ-2022, который игрок проведет в составе сборной Германии.

Нынешнее соглашение Мукоко с Боруссией рассчитано до лета 2023 года.

В текущем сезоне на счету немца 6 голов и 3 ассиста в 14 матчах Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что Нойер призвал немецкого вундеркинда перейти в Баварию.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Боруссия Дортмунд юссуфа мукоко

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