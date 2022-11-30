Президент Ла Лиги: Хочу, чтобы Перес ушел из проекта Суперлиги

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался об участии президента Реала Флорентино Переса в проекте Суперлиги.

"Флорентино Перес никогда не проигрывает и будет продолжать настаивать. Он не достигнет своей цели, но будет неуклонно следовать за ней. Он уже много лет занимается проектом, согласно которому большие клубы Европы будут всем управлять, а остальные получать крохи, это его идея.

Я бы хотел, чтобы Флорентино ушел из проекта Суперлиги. Я бы сказал, что он один из лучших президентов в истории Реала. Я не могу оценить Бернабеу, потому что я не жил в то время, тогда все было совсем по-другому.

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Чего я хочу, так это чтобы он отказался от своей идеи организации Суперлиги, потому что как организатору соревнований я ставлю ему ноль, а как менеджеру и президенту мадридского Реала – десять.

Лапорте требуется еще много лет, чтобы стать квалифицированным менеджером, но я бы также попросил его уйти из Суперлиги", – сказал Тебас в интервью COPE.

Напомним, Перес был инициатором создания Суперлиги - турнира, который станет заменой Лиги чемпионов, где будут выступать лучшие команды Европы.