Болельщики МЮ написали открытое письмо потенциальным покупателям клуба

Фанаты Манчестер Юнайтед заметно оживились после того, как появились новости о возможной продаже клуба. Слоган "Глейзеры - на выход" уже давно стал классикой на Олд Траффорд. И чтобы не допустить еще худшей ситуации, фанаты провели несколько больших собраний и опубликовали открытое письмо к потенциальным покупателям.

В нем болельщики изложили свои ожидания от новых владельцев, а также некоторые требования. Все это уместилось в 12 пунктов.

Среди них есть и довольно обычные требования, как, например погасить клубную задолженность, сделать существенные инвестиции и не выводить деньги из клуба, так и кое-что полюбопытней. Фанаты подчеркнули, что будущие владельцы МЮ не должны вступать во всякие сомнительные предприятия по типу Европейской Суперлиги, как минимум не посоветовавшись с ними.

Также новые владельцы должны пообещать не менять клубные цвета, эмблему или стадион или его название опять-таки без согласия фан-клубов, а также продолжать развивать академию и женскую команду. А еще фанаты попросили вернуть на эмблему надпись "футбольный клуб".

Остальные вопросы касаются большей частью организации взаимодействия между руководством и болельщиками.