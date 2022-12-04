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Ноттингем Форрест подписал 24-го новичка - лучшего игрока своего чемпионата

Серьезное усиление.
Сегодня, 14:57
Густаво Скарпа / Getty Images
Густаво Скарпа / Getty Images

Ноттингем Форрест официально объявил о подписании атакующего полузащитника Палмейраса Густаво Скарпы. Игрок присоединится к своему новому клубу уже 1 января 2023 года, как только откроется трансферное окно и у бразильца закончится контракт с бывшим клубом. Таким образом игрок стал уже 24-подписанием Ноттингема в этом сезоне.

Это может стать главной трансферной удачей "лесников", ведь они бесплатно получили лучшего игрока сезона бразильской лиги. 28-летний Скарпа провел 35 матчей в бразильской Серии А, в которых забил 7 голов и отдал 12 результативных передач.

Воспитанник Флуминенсе всю свою карьеру провел в Бразилии и неизвестно, сможет ли он адаптироваться к новой лиге. Однако опыт и навыки должны сыграть свою роль, Густаво обязательно принесет пользу своему новому клубу в этом сезоне. К тому же сам бразилец очень рад новому вызову.

"Я очень счастлив быть здесь, это моя мечта. Это новый вызов, и я не могу дождаться, когда он начнется. С самого детства я всегда хотел играть в Европе, и моя мечта сбылась играть в АПЛ. Я технический игрок, но также я развил свою оборонную игру за последние пару сезонов", - рассказал он журналистам.

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ноттингем Форест

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