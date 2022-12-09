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"Восхищаюсь": Президент ПСЖ оценил шансы на подписание Роналду

Португальский футболист входит в сферу интересов многих европейских клубов.
Сегодня, 09:58
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду несколько недель назад разорвал контракт с Манчестер Юнайтед, что дает возможность ему перейти в любой клуб.

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи поделился мнением о возможном подписании португальца.

По словам функционера, он восхищен Роналду, однако клуб не собирается подписывать его.

"Роналду - легенда, звезда. Я восхищаюсь им и люблю как футболиста и как профессионала. Он потрясающий игрок. Ему сейчас 37, а он все еще великолепен.

Но его хочет подписать каждый клуб. В нашем случае проблема заключается в том, что у нас полно футболистов на его позиции. Честно говоря, это невозможно", - приводит слова президента Sky Sports.

В текущем сезоне Роналду провел 25 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и выполнил четыре голевые передачи.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Криштиану Роналду

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