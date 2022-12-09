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В Барселоне определились с новым капитаном

В стане каталонцев готовятся к уходу Бускетса.
Сегодня, 17:23
Серхи Роберто / Getty Images
Серхи Роберто / Getty Images

Универсальный хавбек Серхи Роберто станет новым капитаном Барселоны после ухода Серхио Бускетса. Об этом сообщает издание Diari ARA.

В данный момент Роберто является вторым капитаном клуба в этом сезоне после Серхио Бускетса. Если 34-летний испанец уйдет из каталонского клуба летом, то Роберто станет новым капитаном Барселоны.

Хавбек уже сообщил агентам, что хочет подписать новый контракт с каталонской командой. Переговоры по данному вопросу пока не начались.

В текущем сезоне на счету Роберто 2 гола в 9 матчах Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Месси не вернется в Барселону независимо от результатов чемпионата мира.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Серхи Роберто

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