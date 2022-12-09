Владельцы Манчестер Юнайтед отказались от выплаты дивидендов впервые с 2016 года

Владельцы Манчестер Юнайтед, семья Глейзеров, приняли решение отказаться от дивидендов, поступающих от клуба, сообщает The Athletic.

15 ноября совет директоров, который в основном состоит из шести братьев и сестер Глейзеров, не утвердил выплату полугодовых дивидендов за 2023 финансовый год.

В отчетах говорится, что это решение описывается как экономическое, отражающее такие факторы, как инвестиции в размере 200 миллионов фунтов, сделанные в команду прошлым летом.

Последние квартальные результаты Юнайтед показывают, что общий уровень денежных средств клуба снизился на 96,9 миллионов в основном из-за трансферных расходов, что потребовало дальнейшего использования кредитных линий.

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Изменение произошло после того, как Джоэл Глейзер был допрошен по этому поводу во время собрания консультативного совета болельщиков МЮ (FAB) в октябре.

Обоснование дивидендов было главной темой во время этих переговоров, и Глейзера спрашивали, почему деньги выплачивались акционерам из клубных фондов, даже когда у команды был худший сезон с момента образования Премьер-лиги, а клуб как компания понес убытки в размере 115,5 миллионов.

С 2016 года Глейзеры вывели из клуба в качестве дивидендов более 150 миллионов, что еще больше ухудшило их отношения с болельщиками.