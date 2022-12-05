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Реал навяжет борьбу Манчестер Юнайтед в гонке за звезду ЧМ-2022

Нидерландец попал в сферу интересов мадридцев.
Вчера, 23:20
Коди Гакпо / Getty Images
Коди Гакпо / Getty Images

Реал может купить вингера сборной Нидерландов Коди Гакпо у ПСВ. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Манчестер Юнайтед хотел подписать Гакпо прошлым летом, но на его покупку у клуба не хватило денег. Главный тренер команды Эрик тен Хаг очень высоко оценивает своего соотечественника.

В свою очередь, Реал внимательно следит за прогрессом Гакпо. Игрок, которого оценивают в 55 млн евро, может уже этой зимой сменить клуб.

В текущем сезоне на счету нападающего 9 голов и 12 ассистов в 14 матчах Эредивизии.

Ранее сообщалось, что Тен Хаг требует от МЮ подписать зимой игрока вместо Роналду.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Реал Мадрид Коди Гакпо

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