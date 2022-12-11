Шупо-Мотинг покинет Баварию, если клуб подпишет Кейна

Игрок не будет мириться со статусом запасного.

Эрик Шупо-Мотинг намерен покинуть Баварию, если клуб все же подпишет Харри Кейна. Камерунский нападающий хочет играть только в основе и не согласен греть скамейку запасных в Мюнхене.

Напомним, что контракт Шупо-Мотинга действует до конца этого сезона, в котором камерунец пробился в основу Баварии. В 10 матчах Бундеслиги камерунец забил шесть голов и отдал два ассиста.

Кстати, ранее немецкие СМИ писали, что Эрик готов продлить контракт с мюнхенцами, но только при существенном повышении зарплаты. В настоящее время игрок получает 3.5 млн евро в год. Переговоры должны пройти в феврале 2023 года.

Но теперь, похоже, судьбу Шупо-Моттинга будет решать тот факт, будет ли подписан Харри Кейн. Генеральный директор Баварии Оливер Кан не подтвердил, что клуб будет делать какие-либо шаги в этом направлении.