iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Шупо-Мотинг покинет Баварию, если клуб подпишет Кейна

Игрок не будет мириться со статусом запасного.
Сегодня, 21:17
Эрик Шупо-Мотинг / Getty Images
Эрик Шупо-Мотинг / Getty Images

Эрик Шупо-Мотинг намерен покинуть Баварию, если клуб все же подпишет Харри Кейна. Камерунский нападающий хочет играть только в основе и не согласен греть скамейку запасных в Мюнхене.

Напомним, что контракт Шупо-Мотинга действует до конца этого сезона, в котором камерунец пробился в основу Баварии. В 10 матчах Бундеслиги камерунец забил шесть голов и отдал два ассиста.

Кстати, ранее немецкие СМИ писали, что Эрик готов продлить контракт с мюнхенцами, но только при существенном повышении зарплаты. В настоящее время игрок получает 3.5 млн евро в год. Переговоры должны пройти в феврале 2023 года.

Но теперь, похоже, судьбу Шупо-Моттинга будет решать тот факт, будет ли подписан Харри Кейн. Генеральный директор Баварии Оливер Кан не подтвердил, что клуб будет делать какие-либо шаги в этом направлении.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бавария Мюнхен эрик шупо-мотинг

Статьи по теме

Бавария просматривает варианты в поисках замены Нойеру Бавария просматривает варианты в поисках замены Нойеру
Игрок Интера снова будет в финале ЧМ, повторит ли достижение Бавария? Игрок Интера снова будет в финале ЧМ, повторит ли достижение Бавария?
Бавария весной активизирует попытки подписать Кейна Бавария весной активизирует попытки подписать Кейна
Игроки сборной Германии обвиняют Флика в фаворитизме представителей Баварии Игроки сборной Германии обвиняют Флика в фаворитизме представителей Баварии
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Карри делает то, что у него получается лучше всего, Драммонд вспомнил молодость
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Карри делает то, что у него получается лучше всего, Драммонд вспомнил молодость

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская вернулась в ТОП-100, Снигур обошла Цуренко
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых занял наивысшую позицию в карьере, Марченко упал еще ниже
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров

Последние новости

Европа21:17
Шупо-Мотинг покинет Баварию, если клуб подпишет Кейна
Европа21:09
Тен Хаг хочет сохранить игроков Манчестер Юнайтед, у которых вскоре завершится контракт
Украина20:46
Срна: За Мудрика должны заплатить не меньше, чем за Грилиша
Европа20:38
Хави определился, кто должен стать заменой Бускетсу
НБА20:13
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Карри делает то, что у него получается лучше всего, Драммонд вспомнил молодость
НБА20:03
Гонка за звание MVP регулярки: Яннис в погоне за Тейтумом, Йокич сбавил обороты
ЧМ-202219:52
Стоунз и Уокер забрали из Катара бездомного кота
ЧМ-202219:30
"Крысы праздновали так, словно победили его": сестра Роналду вновь встала на защиту игрока без клуба
ЧМ-202219:20
Больше половины болельщиков назвали Сантуша главной причиной вылета Португалии с ЧМ
НБА19:06
Ушел из жизни первый тренер ЛеБрона в НБА
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK