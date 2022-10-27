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Бавария намерена продлить контракт с резервным форвардом

Шупо-Мотинг может остаться в стане мюнхенцев еще на сезон.
Сегодня, 11:15
Эрик-Максим Шупо-Мотинг / Getty Images
Эрик-Максим Шупо-Мотинг / Getty Images
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Бавария готова продлить соглашение с форвардом Эриком-Максимом Шупо-Мотингом. Об этом сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.

Переговоры о новом контракте начнутся после ЧМ-2022. Игрок будет выступать на турнире за сборную Камеруна.

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Источник также отмечает, что переговоры будут непростыми как по сроку соглашения, так и по зарплате. 33-летний футболист будет продвигать свои условия клубу.

Напомним, действующий контракт Шупо-Мотинга с мюнхенцами рассчитан до лета 2023 года.

В текущем сезоне на счету форварда 2 гола и 1 ассист в 6 матчах Бундеслиги.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бавария Мюнхен
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