Бавария следит за сыном легенды сборной Франции

Действия будут предприняты, если резервный форвард команды откажется от нового соглашения.

После того, как Роберт Левандовски покинул Баварию ради Баарселоны, в составе мюнхенского клуба остался один чистый форвард - Эрик Максим Чупо-Мотинг. Но даже это не позволяет ему претендовать на место в стартовом составе.

Следующим летом контракт 33-летнего нападающего с клубом подойдет к концу. В связи с этим руководство "ротен" уже рассматривает потенциальные варианты замены немца.

Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на журналиста Sky Флориана Платтенберга, Бавария следит за ситуацией вокруг Маркуса Тюрама. Так же, как и в случае с Чупо-Мотингом, контракт сына легенды сборной Франции Лилиана Тюрама с менхенгладбахской Боруссией завершится летом 2023 года.

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Действующий чемпион Германии считает такой размен очень интересным. Однако внутри руководства клуба существуют разногласия относительно целесообразности подписания игрока. Интерес к форварду активизируется при условии, если Чупо-Мотинг не станет продлевать соглашение с Баварией.