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Бавария потеряла на несколько недель ключевого вингера

Лерой Сане получил травму в матче чемпионата Германии.
Сегодня, 12:58
Лерой Сане / Getty Images
Лерой Сане / Getty Images
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Тренерский штаб мюнхенской Баварии в ближайшие недели не сможет рассчитывать на вингера Лероя Сане.

Игрок получил травму в матче десятого тура Бундеслиги с Фрайбургом (5:0), в котором он отличился забитым мячом и голевой передачей, и был заменен по ходу встречи.

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На своем официальном сайте мюнхенский клуб подтвердил, что у 26-летнего футболиста повреждение задней поверхности бедра, не сообщив о сроках восстановления.

Однако, по информации Bild, на лечение игроку сборной Германии потребуется около трех недель.

Отметим, что в текущем сезоне Сане провел в составе Баварии во всех турнирах 16 матчей, в которых записал на свой счет десять голов и шесть результативных передач.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария бундеслига чемпионат Германии Лерой Сане
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