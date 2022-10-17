Бавария потеряла на несколько недель ключевого вингера

Тренерский штаб мюнхенской Баварии в ближайшие недели не сможет рассчитывать на вингера Лероя Сане.

Игрок получил травму в матче десятого тура Бундеслиги с Фрайбургом (5:0), в котором он отличился забитым мячом и голевой передачей, и был заменен по ходу встречи.

Читай также: Бавария разбила Фрайбург и вернулась в зону Лиги чемпионов

На своем официальном сайте мюнхенский клуб подтвердил, что у 26-летнего футболиста повреждение задней поверхности бедра, не сообщив о сроках восстановления.

Однако, по информации Bild, на лечение игроку сборной Германии потребуется около трех недель.

Отметим, что в текущем сезоне Сане провел в составе Баварии во всех турнирах 16 матчей, в которых записал на свой счет десять голов и шесть результативных передач.