Коваленко возобновил тренировки в общей группе Специи

Тренерский штаб итальянской Специи вскоре сможет рассчитывать на украинского полузащитника Виктора Коваленко, восстановившегося после травмы.

Как сообщает официальный сайт "орлят", 26-летний футболист уже возобновил тренировки в общей группе команды.

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Напомним, что украинский хавбек еще в октябре получил повреждение подколенного сухожилия правой ноги.

Коваленко выступает за Специю на правах аренды из Аталанты. В нынешнем сезоне украинец принял участие в семи матчах в составе "орлят", не отметившись результативными действиями.