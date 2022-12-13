Коваленко возобновил тренировки в общей группе Специи
Украинский хавбек восстановился от повреждения подколенного сухожилия.
Тренерский штаб итальянской Специи вскоре сможет рассчитывать на украинского полузащитника Виктора Коваленко, восстановившегося после травмы.
Как сообщает официальный сайт "орлят", 26-летний футболист уже возобновил тренировки в общей группе команды.
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Напомним, что украинский хавбек еще в октябре получил повреждение подколенного сухожилия правой ноги.
Коваленко выступает за Специю на правах аренды из Аталанты. В нынешнем сезоне украинец принял участие в семи матчах в составе "орлят", не отметившись результативными действиями.