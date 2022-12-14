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Суд огласил приговор по делу, связанному с переходом Неймара из Сантоса в Барселону

Трансфер бразильского вингера в 2013 году вызвал сомнения у компании, владевшей частью прав на игрока.
Сегодня, 18:29
Неймар / Getty Images
Неймар / Getty Images

Испанский суд во вторник, 13 декабря, оправдал звезду бразильского футбола Неймара и других обвиняемых по делу о мошенничестве и коррупции в связи с его переходом в Барселону из Сантоса в 2013 году, сообщает Reuters.

Прокуратура сняла все обвинения в ходе громкого судебного разбирательства, говорится в заявлении суда.

Иск подала бразильская инвестиционная компания DIS, владевшая 40% прав на Неймара, когда он принадлежал Сантосу.

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DIS утверждала, что потеряла долю от трансфера, потому что его истинная стоимость была занижена, и требовала пятилетнего тюремного заключения для Неймара и штрафа в размере 149 миллионов евро для ответчиков.

В октябре прокурор Луис Гарсия Кантон обратился в суд Барселоны с просьбой оправдать всех подсудимых, поскольку "не было ни малейшего намека на преступление".

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона неймар сантос

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