Пеле - Неймару: Твое наследие далеко от конца - продолжай вдохновлять всех нас

В четвертьфинальном матче чемпионата мира-2022 против Хорватии звезда Бразилии Неймар отметился очередным голом.

И хотя это взятие ворот не позволило "пентакампеонам" победить европейцев, оно все же стало историческим. Теперь на счету 30-летнего игрока ПСЖ 77 голов в составе сборной Бразилии - столько же, сколько и у рекордсмена "селесао" Пеле.

После неудачного для бразильской нации матча Пеле у себя в Instagram обратился к Неймару, поздравив его с повторением рекорда.

"Я видел, как ты рос, я болел за тебя каждый день и наконец-то могу поздравить тебя с тем, что ты сравнялся со мной по голам за сборную Бразилии. Мы оба знаем, что это гораздо больше, чем цифра".

"Наш самый большой долг как спортсменов - вдохновлять. Сегодня мы вдохновляем наших коллег по профессии, следующие поколения и больше всего вдохновляем всех, кто любит наш вид спорта".

"К сожалению, день для нас не самый счастливый, но ты всегда будешь источником вдохновения, к которому многие стремятся. Мой рекорд был установлен почти 50 лет назад, и никто до сих пор не подходил так близко. Ты попал туда, парень. Это оценка твоего величия".

"Ты знаешь, что нет большей радости, чем представлять нашу страну. Мне 82 года, и спустя столько времени, надеюсь, я вдохновил тебя. Более того, я надеюсь, что твои достижения заразят миллионы людей, которые следуют за тобой, чтобы бросить вызов тому, что кажется невозможным".

"Твое наследие еще далеко от конца. Продолжай вдохновлять всех нас, я буду продолжать бить воздух счастья каждым забитым тобой голом, как я делал в каждом матче, когда видел тебя на поле".

Напомним, что после матча с Хорватией Неймар заявил, что не знает, продолжит ли он выступать за сборную.