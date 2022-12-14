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Манчестер Юнайтед установит на территории Олд Траффорда статую ассистента Мэтта Басби

Манкунианцы почтут память валлийского тренера, который помог клубу в самые трудные его времена.
Сегодня, 19:06
Джимми Мерфи и Мэтт Басби / The Sun
Джимми Мерфи и Мэтт Басби / The Sun

Статуя легенды Манчестер Юнайтед Джимми Мерфи будет открыта за Олд Траффордом 3 мая 2023 года — 65 лет с тех пор, как он привел "красных дьяволов" к финалу Кубка Англии на Уэмбли, сообщает официальный сайт клуба.

В мае 2021 года манкунианцы объявили, что планируют воздвигнуть статую в честь огромного вклада Мерфи в историю манчестерского клуба.

Джимми Мерфи был ассистентом Мэтта Басби, работая в Манчестер Юнайтед с 1946 по 1971 года.

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6 февраля 1958 года, когда случилась Мюнхенская авиакатастрофа, унесшая жизни 23 человек, включая 8 игроков МЮ и трех членов тренерского штаба, Мерфи не находился на борту самолета, так как он возглавлял сборную Уэльса в матче квалификации на чемпионат мира-1958, где валлийцы в итоге дойдут до 1/4 финала.

После авиакатастрофы именно Мерфи взял на себя бразды правления командой, пока Басби восстанавливался от полученных травм. Он также получил предложения возглавить сборную Бразилии, Арсенал и Ювентус, но решил остаться в роли ассистента в МЮ, так как не любил быть в центре внимания.

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