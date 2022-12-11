Манчестер Юнайтед в январе сделает "все возможное", чтобы подписать замену Роналду

Манкунианцы не хотят остаться до конца сезона с одним Антони Марсьялем в качестве центрфорварда.

После того, как Криштиану Роналду дал скандально известное интервью Пирсу Моргану, которое оставило его без клуба, Манчестер Юнайтед остался лишь с одним форвардом в лице Антони Марсьяля.

Эта ситуация не устраивает главного тренера "красных дьяволов" Эрика тен Хага. По словам нидерландского специалиста, манкунианцы сделают "все возможное", чтобы во время зимнего трансферного окна найти новую "девятку".

"Мы совершим трансфер, только когда найдем нужного игрока", - цитирует тен Хага Daily Mail. "Мы делаем все, что в наших силах. Мы изучаем каждую возможность и сделаем все возможное, чтобы заключить с ним контракт".

Летом Юнайтед вел переговоры с ПСВ по поводу Коди Гакпо, и считается, что они готовы возобновить переговоры.

Также с переездом на Туманный Альбион связывают форварда Бенфики и сборной Португалии Гонсалу Рамуша, на которого уже выставили ценник.

"Я не могу комментировать конкретных игроков. Я никогда этого не сделаю. У игроков есть контракты, и я уважаю это. Но будьте уверены, мы работаем над тем, чтобы привлечь нужных игроков".

Ранее Эрик тен Хаг заявил, что клуб также работает над продлением контрактов некоторых игроков, которые будущим летом могут стать свободными агентами.