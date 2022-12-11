Тен Хаг хочет сохранить игроков Манчестер Юнайтед, у которых вскоре завершится контракт

У целого ряда игроков Манчестер Юнайтед будущим летом завершится контракт с клубом - в их число входят Давид Де Хеа, Диогу Далот и Маркус Рэшфорд.

Главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг, уже потерявший одного футболиста по ходу сезона, не хочет терять еще больше игроков.

"Мы ведем переговоры с ними о продлении контрактов. Мы контролируем ситуацию, потому что у нас есть возможность продлить их контракты на год. Клуб рассмотрит возможность воспользоваться этой опцией", - цитирует нидерландца Фабрицио Романо.

Сообщается, что тен Хаг видит в Рэшфорде лицо своего проекта, а потому хочет, чтобы клуб заключил с ним новое многолетнее соглашение. То же самое касается и Далота.

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Ситуация с Де Хеа отличается от других - клуб пока что не начинал переговоров с представителями вратаря, рассматривая доступные варианты на рынке. Одним из потенциальных сменщиков 32-летнего испанца называют голкипера Порту и сборной Португалии Диогу Кошту.