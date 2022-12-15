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Морган - о величайшем аргентинце: Месси даже тут не лучший

Известный телеведущий решил вновь задеть футболиста.
Сегодня, 00:49
Пирс Морган / Getty Images
Пирс Морган / Getty Images

Британский журналист Пирс Морган выступил со сравнением между Диего Марадоной и Лионелем Месси.

"Диего Марадона, по моему мнению, величайший аргентинец в истории футбола. Месси даже тут не лучший.

Если посмотреть на голы в карьере, голы в Лиге чемпионов, то Роналду далеко впереди. Он лучше в воздухе, он лучше играет обеими ногами, хотя у Месси палочка-выручалочка – левая нога.

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Я могу набрать много фактов, которые, как мне кажется, приведут к выводу не только о том, что Роналду величайший в истории, но и о том, что Месси – лишь второй из величайших аргентинцев", – сказал Морган в интервью talkSPORT.

В текущем сезоне на счету Месси 7 голов и 10 ассистов в 13 матчах Лиги 1.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси

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