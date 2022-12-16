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Хави хотел видеть Эндрика в Барселоне, но бразилец сам выбрал Реал

У Реала словно преимущество, когда они подписывают бразильцев.
Вчера, 22:34
Хави / Getty Images
Хави / Getty Images

Тренер Барселоны Хави признался, что каталонцы тоже хотели подписать Эндрика, но юный бразилец сам избрал Реал.

Несмотря на то что СМИ считали главным конкурентом Реала ПСЖ, Барселона до последнего пыталась убедить 16-летнего игрока подписать контракт с ними.

Эндрик вместе с семьей приезжал в Барселону, Мадрид и Париж, знакомился с людьми, оценивал предложенные контракты, и в конце концов выбрал "королевский клуб".

Интересно, что ранее сообщалось, что Барселона сама вышла из гонки, решив, что цена слишком велика. Но издание Marcaутверждает, что Хави пытался провернуть этот трансфер до последней минуты.

Напомним, что мадридский Реал официально оформил соглашение по переходу бразильского таланта.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Реал Мадрид

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