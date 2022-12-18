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"Скучающий" Холанд в одиночестве готовится к возвращению АПЛ

Норвежский талант хочет как можно скорее встретиться с одноклубниками и выйти на футбольное поле.
Вчера, 23:33
Эрлинг Холанд / Getty Images
Эрлинг Холанд / Getty Images

Эрлинг Холанд - одно из самых громких имен, которое так и не поехало на чемпионат мира в Катаре, завершившийся победой сборной Аргентины.

Форвард не смог со сборной Норвегии пробиться в финальную часть турнира, заняв третье место в группе квалификации.

Зато на клубном уровне у него полный порядок. Перейдя летом в Манчестер Сити, 22-летний футболист уже успел наколотит 23 гола в 18 матчах.

Пока до возвращения Английской Премьер-лиги остаются считанные дни, Sky Sports записали видео, в котором Холанд в полном одиночестве готовится к возвращению клубного футбола.

Он проехался по пустому кампусу Этихада на гольфкаре, надел на манекен футболку Кевина Де Брюйне, а также примерил голову клубного талисмана.

"Я много работаю, пока ребята в отъезде, иногда мне немного скучно, но время летит", — цитирует Эрлинга talkSPORT.

"Не буду врать, я скучаю по всем шуткам, приколам. Праздновать голы в одиночестве — это не то же самое. В любом случае, я надеюсь, что у ребят все хорошо, и я с нетерпением жду встречи с ними в ближайшее время".

Эта встреча произойдет даже раньше, чем возвращение АПЛ, ведь уже 22 декабря Манчестер Сити сыграет с Ливерпулем в рамках кубка лиги.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити АПЛ Эрлинг Холанд

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