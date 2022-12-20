Бернардески: Мне жаль Роналду, он заслужил другое завершение карьеры
Итальянец поддержал бывшего партнера по команде.
Бывший хавбек Ювентуса Федерико Бернардески высказался о ситуации с форвардом Криштиану Роналду.
"Мне жаль Криштиану, он один из трех лучших игроков в истории. Он заслужил другое завершение карьеры за игру, которую он показывал, и то, кем он был.
Мне жаль его, особенно в человеческом плане. Игрок его уровня заслуживает того, чтобы заканчивать карьеру тогда, когда захочет.
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Но нужно трезво оценивать ситуацию и понимать наиболее подходящий момент", – сказал Бернардески в интервью Cronache di spogliatoiо.
Напомним, в первой части сезона Роналду выступал за МЮ, но клуб разорвал с ним контракт из-за скандального интервью.