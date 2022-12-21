Директор Айнтрахта: Даже нам предлагали подписать Роналду

Директор Айнтрахта заявил, что форварда Криштиану Роналду предлагали всем клубам-участникам Лиги чемпионов.

"Нам его тоже предлагали. Да, даже нам его предлагали!" – сказал представитель правления Айнтрахта Аксель Хеллман в документальном фильме DAZN.

Прошлым летом 37-летнего португальца предлагали не только топ-клубам, но и обычным командам, участвующим в еврокубках.

Напомним, в первой части сезона Роналду выступал за МЮ, но клуб разорвал с ним контракт из-за скандального интервью.

Ранее стало известно будущее Роналду в сборной Португалии.